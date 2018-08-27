В городе Северодонецк Луганской области пожар на предприятии "Азот" тушат уже третьи сутки. Об этом сообщил представитель областного ГСЧС Александр Чалый, передает Громадське радіо.

Пожар удалось локализовать, но окончательно он еще не потушен. Местные жители сообщают в соцсетях о дыме и неприятном запахе.

"Информация о пожаре поступила еще позавчера около 12:00. Горел шламонакопитель Северодонецкого объединения "Азот". Площадь пожара составляла около 5 гектаров", - сказал представитель ГСЧС.

Советник главы Луганской ОГА Виталий Шведов обратился к областному прокурору с просьбой начать расследование по факту пожара. В частности - в отношении сотрудников ГосЧС.

Об этом он написал в Facebook. В заявлении отмечено, что дым и гарь наносят вред здоровью местных жителей.

ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" - предприятие химической промышленности в городе Северодонецке. Входит в состав химического холдинга "Ostchem Holding" (Дмитрий Фирташ). Основным направлением работы предприятия является производство минеральных азотных удобрений.

Фото: facebook.com/fpi.ukr

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