Хакеры, связанные с российскими властями, пытались украсть частную корреспонденцию митрополитов Константинопольской православной церкви. Об этом говорится в расследовании Associated Press.

Российские хакеры из группировки Fancy Bear пытались получить доступ к электронной почте ключевых помощников патриарха Варфоломея I, который возглавляет Константинопольскую церковь.

Почту пытались взломать у трех митрополитов: Варфоломея (в миру Михаил Самарас), Эммануила (Адамакис) и Элпидофора (Ламбриниадис). Анонимные источники агентства отметили, что у 78-летнего патриарха Варфоломея I нет электронной почты.

Журналисты AP узнали о взломе, основываясь на материалах компании по компьютерной безопасности Secureworks. Сама компания получила информацию после того, как хакеры из Fancy Bear случайно опубликовали сведения о своих операциях.

В Русской православной церкви отказались от комментариев. Российские официальные лица напомнили агентству, что ранее Кремль неоднократно опровергал связь с хакерами Fancy Bear.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко рассказал, что обсудил с Варфоломеем шаги к Единой поместной церкви.

Также мы сообщали, что Синод, где мог бы решиться вопрос Томоса для Украины, перенесли на октябрь.

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