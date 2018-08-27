Украина не будет денонсировать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море, так как это даст России возможность заявить о территориальном споре. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль во время "Совещания послов-2018", пишет в Twitter пресс-служба МИД.

"О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи - это даст возможность РФ заявить о территориальном споре", - сказала Зеркаль. По ее словам, для Украины это вопрос безопасности, поэтому планируется использовать имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос.

Скриншот: twitter.com/MFA_Ukraine

Напомним, по состоянию на 21 августа Россия задержала уже более 150 иностранных судов, шедших в украинские порты на Азовском море.

Украинские пограничники сообщили, что "россияне начали жесткую политику задержания и осмотра судов", которые следуют через Керченский пролив. По информации ГПСУ, с 30 апреля российские спецслужбы ежедневно останавливают судна для осмотра и идентификации экипажа. В ведомстве отметили, что РФ использует этот досмотр судов как элемент политического и экономического давления на Украину, но суда не задерживают, а осматривают, поэтому "формально россияне ничего не нарушают".

До этого в России пригрозили Украине ответными шагами за арест судна "Норд".

Ранее "Страна" сообщала, что Москва блокирует Азовское море, чтобы получить от Украины воду для Крыма.

Также мы писали, что украинский адмирал предложил заминировать Азовское море.