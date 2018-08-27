В следующем году военные расходы Украины составят около 200 миллиардов гривен, что оказалось выше ожидаемых Генштабом 112 млрд гривен. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов по итогам совещания по формированию оборонного бюджета Украины на 2019 год, пишет пресс-служба СНБО.

Как отметил Турчинов, ссылаясь на прогнозы правительства, ВВП в 2019-м году составит 3946 млрд гривен. "В связи с этим финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 млрд грн", - сообщил он.

Среди приоритетных направлений финансирования на следующий год запланирована разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет), артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения, боеприпасов и продуктов специальной химии, а также усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил ВСУ.

Кроме того средства планируется выделить на реализацию государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации спецсвязи и защиты информации; современное обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний ракет, боеприпасов и тому подобное.

Турчинов напомнил, что одним из направлений расходов оборонного бюджета является реализация соцгарантий военнослужащих, прежде всего повышение их денежного обеспечения.

Напомним, в 2018 году на нужды армии выделили 83,3 млрд грн вместо 141,2 млрд, которые военное руководство просило изначально. Таким образом в 2019 Турчинов планирует повысить данные расходы за года в 2,5 раза. В то же время в 2018 году армия получила на 14,5 млрд. грн или на 20,7 % больше, чем в 2017 году. Сообщалось, что за эти деньги удастся повысить денежное обеспечение военнослужащим и провести реформы.

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