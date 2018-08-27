Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко не исключает, что в штурме Иловайска в августе 2014 года могли быть заинтересованы "некоторые политики и бизнесмены". Такое мнение он высказал в интервью для документального фильма о событиях в Иловайске в 2014 году, часть которого размещена на его странице в соцсети.

"Я думаю, что такое влияние было", - заявил Муженко и добавил, что ему известно о двух совещаниях, одно из которых провели у тогдашнего руководителя аппарата Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана, второе - в Курахово.

"... Я знаю об этом совещании, которое было у Корбана. Такая информация у нас была. Была информация также о совещании, которое было в Курахово. Там тоже вопросы рассматривались о важности критических объектов на территории Донецкой области", - отметил Муженко.

По его мнению, там (на совещаниях - Прим. Ред.) "были и определенные планы взятия под контроль Иловайска".

"Это был просто промежуточный этап к контролю над какими-то серьезными объектами. Возможно ТЭС, возможно какой-то другой объект на территории Донецкой области", - отметил начальник Генштаба ВСУ.

"Насколько они (участники совещания - Прим.Ред.) повлияли, я сейчас не могу объяснить, лучше спросить у тех командиров батальонов и у тех людей, которые имели или могли иметь влияние. Я такой вариант не исключаю", - заявил Муженко.

Он сообщил, что был "слабо проинформирован об объектах инфраструктуры, объектах, которые влияли на жизнедеятельность в целом в этом регионе, в т.ч. о базах государственного резерва".

"Той (базе госрезерва - Прим. Ред.), которая была в Докучаевске и которая была оставлена. Мы запросы делали соответственно в министерства и в Кабинет министров и полного перечня таких объектов мы не получили", - отметил начальник Генштаба.

Ранее "Страна" писала о заявлении Муженко о том, что Иловайск-2014 не имел стратегического значения и туда направили добровольцев.

Также мы сообщали, что в ООН требуют от Украины возобновить расследование по Иловайскому котлу.