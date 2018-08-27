В понедельник, 27 августа, на сайте Киеврады зарегистрировали несколько петиций с просьбой присвоить различным объектам в Киеве имя американского политика Джона Маккейна. Он умер 25 августа 2018.

Автор одной из петиций предложил переименовать Столичное шоссе в дорогу имени Джона Маккейна. "Великий друг Украины, который подал много санкционных инициатив в отношении РФ сенату США в поддержку Украины", - отмечается в петиции.

Для того, чтобы петиция была рассмотрена Киеврадой, она должна набрать 10 тысяч голосов за 90 дней. На текущий момент, идею о переименовании шоссе поддержали трое киевлян.

Также среди зарегистрированных петиций - предложения переименовать в честь американского политика бульвар Дружбы Народов (4 подписей), который ранее едва не стал бульваром Михновского, одну из улиц Киева (9 подписей) или парк (4 подписей). Джон Маккейн скончался 25 августа 2018 в возрасте 82 лет. На протяжении последнего года он боролся с опухолью мозга.

Фото: petition.kyivcity.gov.ua

Как сообщала "Страна", сенатор Джон Маккейн отказался лечить рак спустя год после обнаружения опухоли.

Отметим, что Маккейн призвал к кибератаке против России, но заявил, что "ненависти не испытывает".