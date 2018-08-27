Британский музыкант, бывший участник группы Pink Floyd Роджер Уотерс перед своим туром по городам России назвал Севастополь российским городом. Такое заявление он сделал во время интервью, которое он дал российскому сайту "Известия" .

В процессе разговора с журналистом Уотерс сделал много заявлений, касающихся политики. В частности, он заявил, что существует много документов, подтверждающих, что Севастополь всегда был русским городом.

"Я не очень силен в геополитике. Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия", - считает музыкант.

Фото: iz.ru

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