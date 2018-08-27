За всеми переменами и революцией в Украине стоит США и лично сотрудница Госдепа Виктория Нуланд. Такое заявление сделал британский музыкант, бывший участник группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью, которое он дал российскому сайту "Известия" в преддверии его тура по России.

"Виктория Нуланд (официальный представитель Госдепартамента США в 2011–2013 годах. - Прим. Ред.) во всем виновата, она все это организовала, и теперь страна там разделена на две части. Я не знаю, как Украина выйдет из всей этой ситуации, но обвинять в этом Россию просто смешно", - заявил Роджер Уотерс.

Фото: kate.izor

"Демонизация России, российского народа и Путина - это печально. Ведь все это делается не для борьбы с Россией. Это делается, чтобы контролировать собственных граждан, чтобы зарабатывать больше денег", - говорит Уотерс.

"Сам я считаю, что мы не будем воевать с Россией. Русские такие храбрые, стойкие и непреклонные. У вас реально большая и очень сильная страна", - добавил музыкант.

Ранее "Страна" писала о том, что в День независимости Украины на Донбассе убиты один военный и один гражданский.

Также мы сообщали, что Порошенко извинился перед украинцами за свои обещания закончить войну на Донбассе в 2014 году.