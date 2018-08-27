Бывший боец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко (позывной "Француз") недавно признавшийся в принадлежности к ЛГБТ, рассказал как геи воевали во время активный боевых действий на Донбассе, пишет "Украинская правда".

Издание отмечает, что он служил в батальоне "Донбасс" с сентября 2014-го до лета 2016 года и все это время воевал на Южном направлении в Шикрокино.

Пилипенко рассказал, что со второй попытки он попал в батальон уже после Иловайского котла. "Потом Луганская, потом – Широкино, вот там у меня было полгода реальных боевых действий. Это был февраль 2015-го, когда наши зашли в Широкино, и "Донбасс" с "Азовом" сменяли друг друга пять дней через пять", - добавляет Пилипенко.

Он считает, что самое страшное, когда по человеку работает танк. "Миномет слышишь, видишь вспышки, и когда прилетает, слышишь шорох. 80-ка по-своему шуршит, 120-ка – по-своему, гаубица 150 также, САУ имеет свой специфический звук – ты можешь как-то подготовиться к тому, что что-то летит, за эти секунды. А когда по тебе работает танк, то ты слышишь только мощные взрывы рядом. Будто ниоткуда", - рассказывает Француз.

Фото: life.pravda.com.ua

Позывной, кстати, у него был еще с армии, так как он по специальности переводчик, английский/французский.

В батальоне "Донбасс" не знали, что Француз - гей. "Только мой ближайший друг уже где-то в конце догадался. Он очень настойчиво расспрашивал, есть ли у меня девушка, а я отпирался все время. Причем врал очень неуклюже. Даже не придумал, что надо придумать ей имя или какую-то фотку скачать...", - признался он.

Также он рассказал, что ему приходилось "быть" с проститутками, чтобы сослуживцы не догадались о его ориентации. "Я не хотел, чтобы меня разоблачили. Думал, что это могло бы испортить нашу дружбу", - считает он.

Он говорит, что совершить каминг-аут его подтолкнуло желание показать, что в Украине есть геи.

Экс-добробатовец рассказал, что ему приятно целоваться с партнером на улице и он он хочет, чтобы " и здесь было, как в Лондоне". "И не только в вопросах прав ЛГБТ. В конце концов, я за это воевал", - отметил он.

Он, кстати, обижается, что ультраправые не идут воевать. "Знаешь, почему я имею такую обиду? Потому что у нас кадров не было. Я был и стрелком, и санитаром – людей не хватало. И сейчас такая же ситуация. А здесь бегают хулиганы и бьют слабых – феминисток и геев", - говорит экс-доброволец.

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