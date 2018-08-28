28 августа на стадионе НСК Олимпийский Динамо сразится с Аяксом в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов. Начало игры в 22:00. Предыдущая встреча команд в Амстердаме завершилась со счетом 3:1 в пользу "Аякса". Теперь чтобы получить путевку в Лигу Чемпионов "Динамо" нужно выиграть с разницей в два и более мяча и не пропустить в ответ.

"Страна" ведет текстовый онлайн этого футбольного поединка.

55 Штрафной у ворот Динамо.

52 Нуссер Мазрауи пробил головой после очередной точной, классной передачи в штрафную Динамо от Тадича. Денис Бойко в прыжке дотянулся до мяча и сохранил динамовскую надежду на групповой этап Лиги Чемпионов.

51 Де Бек не сумел пробить по киевским воротам с пары метров. Поскользнулся опорной ногой футболист Аякса после идеального разрезающего паса Тадича.

50 Сидорчук успел выбить мяч из ног Тадича, бегущего к воротам Динамо по левому флангу атаки.

47 Зиех принял мяч в штрафной Динамо после передачи верхом с левого фланга. Но не сумел пробить!

45 Динамо разыграло - второй тайм начался!

23:00 Футболисты возвращаются на поле. Второй тайм вот-вот начнется. В перерыве Денис Гармаш заменил Владимира Шепелева. Полузащитника на полузащитника.

Фото: twitter.com/MatchTV

45+1 Свисток на перерыв. Динамо - вперед!

Одну минуту к первому тайму добавил главный арбитр матча Дамир Скомина.

45 Угловой у ворот Динамо. Играем дальше.

43 Хунтелаар не сумел на расстоянии 2-3 метров от ворот Динамо переиграть вратаря Дениса Бойко, оказавшись с ним один на один. Точный прострел с правого фланга исполнил Де Бек.

40 "Дииииииии-нааааааааа-мооооооооооо", - звучит на трибунах киевского "Олимпийского".

39 Дальний удар Зиеха с которым уверенно справился наш вратарь Денис Бойко.

38 Аякс играет в пас на своей половине поля.

36 Еще раз повезло подопечным Александра Хацкевича. Де Бек опередил Кадара и в касание из вратарской Динамо пробил мимо ближнего угла ворот. С двух-двух с половиной метров пробивал "гость".

34 Желтая карточка для нападающего голландских гостей - Зиеха. Он остановил Супрягу в центре поля собственным бедром.

32 Хунтелаар пробивал с разворота из штрафной Динамо. Повезло, что не сильно. И вдвойне повезло - что неточно.

31 Навес и в борьбе голландцы перехватывают мяч. Контратака и уголовой теперь уже у ворот киевлян.

30 Штрафной у ворот Аякса. Цыганков у мяча.

29 Подача на Вербича, удар головой. В следующий раз повезет лидеру атак Динамо.

27 Контратака Динамо, прострел в штрафную Аякса, угловой.

25 Еще одна затяжная атака Аякса заканчивается ударом. Сильно и очень высоко. Перелетел ли мяч крышу ?

Фото: https://twitter.com/oleg_ishchenko

23 Мяч в центре поля в ногах киевлян. Тут же разрезающая передача во вратарскую Аякса, но круглую кожаную сферу в руки ловко взял вратарь Онана.

21 Голландская осада ворот Динамо на заполненном "Олимпийском" в Киеве.

20 Зиек несильно низом пробил по воротам Динамо после контратаки Аякса и выходов 4 в 4.

19 Еще один полуудар-полупрострел гостей в штрафную Динамо. Мимо правой от вратаря штанги полетел мяч.

17 Аякс продолжает атаковать, пока трудно игрокам Динамо зацепиться за мяч.

16 Штрафной у ворот Динамо. Прострел низом на ближнюю штангу и мяч улетел за поле от ноги гостей. Удар от ворот Дениса Бойко.

15 НЕТ ГОЛА! И снова - НЕТ ГОЛА! Тадич пробил сперва в левую от себя штангу, а затем - выше ворот!

Тадич развёл круглого и вратаря по разным углам, но в дело вмешалась лучшая подруга Реброва #ДинамоАякс 0-0 (общ. 1-3)



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14 Пенальти в ворота Динамо. Де Лихта держал за футболку Кендзера.

13 Опасный прострел от Аякса теперь уже с левого фланга. Перехват. Угловой у ворот Динамо.

12 Зиек врывался в штрафную Динамо и в смелом подкате выбил мяч из его ног защитник киевлян Никита Бурда.

10 Ответ Аякса. Подача с левого фланга в штрафную Динамо и Де Бек выиграл борьбу за навес. Пробил голландец выше ворот.

8 Угловой - подача с правого фланга в штрафную Аякса. И снова Онана в игре. Мяч у него в руках.

6 Суета у голландских ворот, вынужден вновь вступать в игру вратарь гостей Онана.

5 ОНАНА! Вратарь Аякса выручил свою команду после удара Вербича из вратарской. Отличный пас на счету Цыганкова.

4 Мяч в центре поля. Перепасовка-перезарядка "Динамо".

3 Голландцы попробовали ответить, но Бурда четко отработал с соперником у флажка на левом фланге обороны Динамо.

2 Супряга также убегал по левому флангу к воротам голландцев, но офсайд у нового игрока Динамо.

1 Цыганков прорвался по левому флангу до углового флажка и переводил мяч полунавесом во вратарскую Аякса. Жаль, чуть-чуть не удалось, мячом завладели гости.

22:00 (1) С Богом! Поехали! Аякс разыграл с центра поля!

21:57 Команды вышли на поле! Звучит гимн Лиги Чемпионов. Готов?

Видео: youtube.com/ТВОЙ ФУТБОЛ

21:50 Полив поля перед игрой и вот-вот команды выйдут на поле.

21:44 Верим.

Фото: twitter.com/uabookierating

21:39 "Меня не интересует, почему нет. Меня интересует, что ты сделал для того, чтобы было да!" В.В. Лобановский", - написал перед матчем легендарный вратарь "Динамо" Александр Шовковский.

21:37 Динамовцы будут играть в домашнем комплекте формы белого цвета (вратарь Денис Бойко - в своем традиционном салатовом), "Аякс" - в черном (вратарь Онана - в синем).

21:30 Жеребьёвка группового этапа Лиги Чемпионов пройдет в четверг, 30 августа в Монако. Начало церемонии в 19:00 по Киеву.

21:21 Если киевлянам сегодня нужно только побеждать и, как минимум, с разницей два гола, то амстердамцам достаточно перевести матч в категорию "никто не забил, ничто не забито". На пресс-конференции наставник "Аякса" Эрик тен Хаг уже сообщил, что команда сегодня играть на контратаках.

21:12 До начала матча время еще есть. Поможем?

Фото: twitter.com/andriybalan

21:07 В нынешнем еврокубковом сезоне "Динамо" уже побеждало соперника на "Олимпийском" с устраивающим киевлян сегодня счетом 2:0. И всего две недели назад. Можем повторить?

21:02 Бывает и так.

Фото: twitter.com/Petruck3

21:00 Появились стартовые составы команд:

Фото: ru.uefa.com/uefachampionsleague

На замене у "Динамо": Бущан, Че Че, Морозюк, Шапаренко, Гармаш, Шабанов, Русин

Сегодняшние запасные "Аякса": Лампру, Кристенсен, Нерес, ЭЙтинг, Лабьяд, де Вит, Баккер



20:57 Накануне встречи в Киеве главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг заявил, что его игроки не будут отсиживаться в обороне А также, что после хорошего результата в Амстердаме "Аяксу" будет достаточно одного гола в Киеве. "Соперник силен дома, но мы сделаем все, чтобы пройти в следующий этап Лиги чемпионов", - сказал тренер "Аякса".

20:55 Главный тренер "Динамо Александр Хацкевич перед игрой пообещал новую тактику против голландцев. Он не исключил, что уже с первых минут понадобится прессинг и агрессия. При этом нужно держать оборону, поскольку у "Аякса" очень активная атака. При этом экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо также заявил, что "Динамо" следует прессинговать на поле: не давать преимущества во владении мячом, действовать на опережение. А игра от обороны, по его мнению, не даст требуемого результата.

20:52 "Аякс" провел тренировку на НСК "Олимпийский" перед матчем. Футболисты были явно в хорошем расположении духа. Видео с тренировки было обнародовано на сайте "Динамо".



20:50 Сегодня в Киеве из-за футбола изменит работу метро. С 21:00 до 22:00 не будет работать станция метро "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" закроют на вход, а "Дворец спорта" - на выход. Работу метро продлят на час, из центра города болельщикам можно будет уехать в 01:15.



Фото: facebook.com/kyivmetro