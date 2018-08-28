Знаменитый голливудский актер Кейси Аффлек, младший брат Бена Аффлека, 12 августа отпраздновал свой день рождения, ему исполнилось 43 года. В связи с этим праздничным событием мы решили вспомнить знаковые киноленты, в которых снялся этот замечательный актер и лауреат премии "Оскар". Данный материал подготовлен при помощи онлайн кинотеатра ivi.ru.

Прощай, детка, прощай

О чем. Сюжетная линия рассказывает зрителям о похищении маленькой девочки по имени Аманда. Полицейские потратили много сил, чтобы найти ее, но все попытки оказались безуспешными. После прекращения расследования, родная тетя девочки решает обратиться к частным детективам, которые соглашаются оказать помощь. Многие считают это дело безнадежным, но частные сыщики уверены, что еще остался шанс на благополучный исход. Трейлер к фильму доступен к просмотру https://www.ivi.ru/watch/107438/trailers.

Кому смотреть. Любителям детективов и триллеров, а также тем, кто хочет узнать, каким получился режиссерский дебют Бена Аффлека.

История призрака

О чем. Речь пойдет о супружеской паре, которая вселяется в самый обыкновенный дом. В скором времени один из супругов погибает, а его жена не желает жить одна в этом поместье. Поэтому женщина принимает решение съехать. Но после гибели, мужчина не отправляется в мир иной, а становится призраком и начинает обитать в этом доме. Он замечает, что перед отъездом его жена оставила записку в дверном проеме. С этого момента призрак скребет косяк и старается достать записку, чтобы узнать, что именно в ней написано. Сможет ли он сделать это?Трейлер к фильму доступен к просмотру https://www.ivi.ru/watch/183486/trailers.

Кому смотреть. Интересное драматическое кино понравится истинным фанатам данного киножанра.

И грянул шторм

О чем. События разворачиваются в 50-х годах прошлого века. Целых два нефтяных танкера оказались под угрозой полного разрушения из-за внезапно обрушившейся бури. Экипаж старается "выиграть время" и подать сигнал спасения. Сотрудники береговой охраны принимают решение отправиться навстречу судьбе, несмотря на ужасные погодные условия. Им предстоит сделать невозможное и спасти несколько десятков жизней.

Кому смотреть. Остросюжетная картина понравится любителям драматических триллеров.

Одиннадцать друзей Оушена

О чем. Главный герой - Дэнни Оушен был выпущен из тюрьмы совсем недавно, но он не планирует отдыхать, находясь на свободе. Дэнни решает собрать команду и сорвать большой куш на ограблении казино. Его цель - 150 миллионов долларов. Когда центральный персонаж сидел в тюрьме, ему удалось разработать хитроумный план ограбления, который невозможно реализовать на практике в одиночку.

Кому смотреть. Поклонникам авантюрных комедий.

Кейси Аффлек продолжает сниматься в кино. Это означает, что совсем скоро мы увидим его новые киноработы и блистательные роли.