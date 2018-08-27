Финальный сезон фэнтезийного сериала HBO Игра престолов может выйти позже, нежели планировалось. По информации ComingSoon, премьеры следует ожидать не в апреле, а лишь летом будущего года.

Поводом для этих слухов стало интервью со специалистом по визуальным эффектам Джо Бауэром, который признался, что его команда лишь приступила к работе над финальным сезоном саги.

По его словам, работа должна завершиться до мая 2019 года. Таким образом, сроки выхода финала вновь сдвигаются.

Компания HBO также опубликовала тизер все своих сериалов, в котором представлены, в том числе, кадры из заключительного сезона Игры престолов.

Ранее "Страна" писала о том, что на продажу выставили часть замка, в котором снимали культовый сериал "Игра престолов".

Также мы сообщали, что актриса Эмилия Кларк показала кусочек площадки, на которой снимают телесериал "Игра престолов".