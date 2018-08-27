Премия топ-менеджменту "Нафтогаза Украины" в размере $46 млн за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом", не является завышенной. Об этом 22 августа в эфире телеканала ZIK заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он заявил, что размер премии – 1% от финансового результата и он не считает, что это какой-то "дикий" процент для команды, щзаработавшей деньги для воюющей страны. "1% – это из целых процентов наименьший. Я знаю, что, например, в бизнесе нормальный стандартный процент премии – это 10% от финансового результата", – сказал он. По словам Витренко, из общей суммы премий выплачено меньше половины, "только за тот газ, который уже получен".

Напомним, Наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.

В начале июля Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству НАК такой премии.

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны имена сотрудников Нафтогаза, получивших гигантские премии. глава правления "Нафтогазу" Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а коммерческий директор – 158 млн грн ($6 млн).

Также читайте, что после огромной премии главе НАК Нафтогаз купили Cadillac в броне.