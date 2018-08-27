В сети обсуждают социальную рекламу Юрия Луценко, которую генпрокурор опубликовал в День независимости Украины.

В рекламе не говорится о достижениях его ведомства, как это практиковалось ранее. На видео - семейная иддилия генпрокурора под его закадровый монолог о судьбах Украины.

Так, Юрий Луценко заходит во двор своего особняка и гладит собаку, которая бросается ему навстречу. Потом несет люльку с недавно родившейся у него внучкой и гуляет с сыном по парку. Всё это сопровождается текстом, в котором голос генпрокурора рассказывает о проблемах, которые ждут страну в предвыборный период.

Главная мысль Луценко - нас ждет много популизма и критики, но мы все равно будем делать свою работу. Заканчивается всё эффектным кадром: начальник ГПУ выходит из дверей своего особняка, а на фоне сосенок реет украинский флаг.

"Знаю - нелегко. И следующий год снова простым не будет. Снова будет популизм вместо предложений, что делать. Снова будет обливание грязью вместо правды, потому что ненавидеть легче, чем любить, а критиковать проще, чем строить. Но Украина состоится, если мы научимся отличать правду от сладких обещаний, и когда каждый будет делать свою работу. И тогда после темноты обязательно будет свет", - вещает Юрий Луценко на видео.

В Сети, однако, не оценили пиара генпрокурора. Тем более, что он не в первый раз продвигает себя и свое ведомство с помощью рекламных роликов - непонятно за чей счет снятых.

Как Луценко рекламировался раньше

Еще в феврале по СМИ прокатилась волна публикаций о том, что на крупнейших телеканалах страны крутится реклама Генпрокуратуры - хотя никакой информации о государственных закупках таких услуг ведомство не проводило.

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган тогда объяснила, что ГПУ к производству и размещению этой рекламы отношения не имеет, а заказало ее некое - неизвестное даже ей - частное лицо.

"При этом Генпрокуратура благодарна заказчику, потому что он увидел нашу положительную работу. Мы не знаем, кто их разместил, но вся озвученная информация соответствует действительности. Поэтому мы не возражаем против трансляции", – добавила она.

В апреле Окружной суд Киева по заявлению Центра противодействия коррупции открыл дело по "социальной рекламе".

ЦПК утверждал, что в роликах есть агитация за генпрокурора для влияния на потенциальных избирателей. Также они якобы содержат манипуляции и попытки повлиять на зрителя. А еще в рекламе используют официальное название госоргана, изображение герба и флага Украины, что запрещено в продукции такого типа.

Судебные заседания вяло шли всю весну и лето - настолько вяло, что к последнему заседанию 8 августа суд еще даже не посмотрел обсуждаемые ролики. Луценко и ГПУ были привлечены к делу в качестве третьих лиц.

А тут подоспела новая реклама. Да еще и такая, в которой Юрий Луценко участвовал явно сознательно. В отличие от февральского видео, здесь не было нарезки кадров из публичных выступлений генпрокурора. А была сплошная и сознательная постановка.

Реакция соцсетей на новый ролик

О новом промо-ролике генпрокурора написала блогер Алена Яхно. У нее в комментариях разгорелась оживленная дискуссия с участием пресс-секретаря Луценко.

"А тем временем вышла очередная порция социальной рекламы о нашем замечательном Генпрокуроре. Он проводит заседания в своем просторном кабинете, ходит с сыном по лесу, целует собаку в нос...Такой милый очаровашка! Так и хочется обнять и приголубить...

От дедушка Шокин лоханулся, сделал бы такие ролики со своими барашками и индюшками, глядишь, и сейчас бы при посаде был.

P.S. Нет сомнений, что ни единой бюджетной копейки на эти ролики не потрачено. Опять тайный почитатель(ница) все оплатил(ла).", - пишет Яхно.

Лариса Сарган сначала заявила, что ролик оплатили в частном порядке, не уточнив, кто именно это сделал. "Ролик идет в рекламном блоке, оплаченный официально с частного счета", - написала он в комментариях у Яхно.

В ответ пользователи поинтересовались у Сарган, почему частные лица оплачивают рекламу государственных деятелей - и почему их личность не раскрывается. Ведь сам генпрокурор - не частное лицо. И неизвестно, как именно он отблагодарит неизвестное "частное лицо" - с использованием служебного положения или нет.

После чего Сарган пояснила, что генпрокурор - и есть то частное лицо, которое оплатило рекламу.

"Это, конечно, дело Юрия Витальевича, но как-то странно - одни собирают деньги на АТО, другие тратят на клип", - ответил Сарган блогер Клим Братковский.

"Ежемесячно и Луценко, и его жена, и его старший сын, в отличие от вас, ежемесячно перечисляют деньги, покупая необходимое для нужд солдат. Но не считают это поводом для пиара", - парировала пресс-секретарь Генпрокуратуры.

Также она пообещала, что сумма, потраченная Луценко на рекламный клип, будет указана в его декларации. А заодно покритиковала автора поста за работу на Юлию Тимошенко. С той же целью в комментарии к Яхно пришел известный пропрезидентский блогер Мирослав Олешко, который начал постить фотожабы на Тимошенко.

Мог ли Луценко позволить себе рекламу

Отметим, что стоимость показа 30-секундного ролика в прайм-тайм стоит несколько сот долларов. Если речь идёт а минимальной кампании на нескольких каналах, то это минимум 20-30 роликов. То есть примерно 9000 долларов.

Согласно официальной декларации, у Луценко за прошлый год было 1 млн 300 тыс зарплаты - это где-то по 108 тысяч гривень в месяц. То есть за год генпрокурор официально не заработал и 50 тысяч долларов.

Еще чуть более миллиона гривень у Луценко лежало на счетах в банке (плюс совсем немного в инвалюте). Если это единственный доход генпрокурора - то оплатить подобный и другие ролики ему было бы нелегко, но возможно. Хотя подобные траты и выглядят странно - ведь, выходит, на один рекламный ролик генпрокурор отдал почти 20% своего годового дохода.

Однако, посмотрим, какая цифра попадет по итогу в декларацию генпрокурора.

Впрочем, вряд ли Юрий Луценко боится остаться на мели. У его супруги доходов гораздо больше. Более двух миллионов гривень в банке и четверть миллиона долларов, плюс более миллиона дохода от сдачи недвижимости в аренду.

Впрочем, вряд ли она помогала платить за промо генпрокурора - ведь Сарган заявила, что Юрий Луценко оплатил рекламу с собственного счета.