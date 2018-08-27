С 3 по 19 ноября в Питере, в СКК "Петербургский" пройдет очередной чемпионат мира по прыжкам на батуте. Однако, в этот раз, он пройдет без спортсменов из Украины. Как сообщил ТАСС президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров, украинская сторона не заявила своих спортсменов для участия в турнире.



"Украинские спортсмены, к сожалению, не приедут. Я слышал, они хотели, чтобы у них один спортсмен выступил на первенстве мира, но нам пришли последние точные заявки, и в строке напротив Украины стоит ноль", - сказал Макаров.

Вместе с тем он отметил, что у украинской федерации еще есть время включить своих спортсменов в число участников чемпионата мира, крайний срок подачи заявок завершается за месяц до старта соревнований. "В это время пройдет жеребьевка, после которой никаких добавлений уже быть не может, - отметил Макаров. - Но если они решат приехать, мы это только поприветствуем".

За последние семь лет украинские спортсмены завоевали на чемпионатах мира две бронзы - в женских синхронных прыжках. А золото в последний раз было завоевано в 2010 году, эту победу принес Украине Виктор Кифоренко.

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