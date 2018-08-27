На стройке в Польше погиб 30-летний житель села Берестя Ровенской области. Об этом пишет портал polissya.org.

Обстоятельства его смерти неизвестны. Но издание сообщает, что погибший уехал на заработки со своим отцом. У мужчины осталась жена и маленький ребенок.

Напомним, в каждой пятой компании (21%) в Польше присутствуют работники из Украины. Более 57% заробитчан планируют в ближайшее время снова приехать на польские заработки. Больше всего украинских трудовых иммигрантов работает в крупных компаниях (40%), в средних предприятиях - 29%, а в малых фирмах - 18%. В ближайшие 12 месяцев найти работников с Украины намерены 17% предприятий в Польше.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше попавший в больницу с травмами заробитчанин повесился в палате.

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