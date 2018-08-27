Рекордно низкая для конца лета температура - минус 8,5 градусов по Цельсию - зафиксирована в понедельник в южной Чехии. Об пишет ТАСС со ссылкой на представителя Гидрометцентра республики Яна Гуйслова.

"Рекордно холодной для конца августа была ночь на понедельник на большей части чешской территории. На юге республики, в районе Шумава, впервые была зарегистрирована температура воздуха в минус 8,5 градуса", - заявила Гуйслова.

Прошедшей ночью по всей Чехии, кроме Праги, температура воздуха опустилась ниже отметки в 10 градусов тепла. В прилегающем к столице регионе, где еще несколько дней назад стояла сильная жара, и столбик термометра в течение почти двух месяцев не опускался ниже 20 градусов тепла, метеорологи зафиксировали лишь плюс 6,5 градуса.

Резкое колебание температуры воздуха, по словам метеоролога, свидетельствует о вызванных процессом глобального потепления изменениях климата. Периоды жары и засухи становятся более затяжными, а им на смену приходит стремительное похолодание.

Ранее "Страна" писала о том, что осень начинает наступление на Украину с западных областей.

Также мы сообщали, что климатологи обещают экстремально жаркие пять лет жителям планеты Земля, начиная с 2018 года.