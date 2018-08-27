Во вторник, 28 августа, в Киеве пройдет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между Динамо и голландским Аяксом. После первого матча, который динамовцы проиграли со счетом 1 - 3, перед ними стоит очень сложная задача.

Знаменитый футболист Динамо Леонид Буряк назвал свой рецепт успеха, который должен помочь киевлянам пройти грозных соперников.

Об этом передает Dynamo.kiev.ua.

"Думаю, что счет первого матча - не критический, хотя и очень серьезный. Но шанс есть, все зависит от готовности и мотивации. Конечно, Аякс - серьезная команда и преимущество сейчас на их стороне, но если Динамо удастся забить быстрый гол в предстоящей игре, то все реально. Это может помочь команде добыть итоговый положительный результат. Конечно, важную роль в этом должны отыграть и болельщики, которые придут поддержать свою команду на стадион. Верю, что у Динамо будет отличная поддержка в этом матче.

Ротация в составе киевлян? Все будет зависеть от готовности. Каждый из тренеров планирует подготовку по-своему. Аякс вот в поединке чемпионата Нидерландов против Эммена сыграл основным составом, добыв крупную победу. Тренерский штаб "бело-синих", наоборот, решил дать отдохнуть многим футболистам в игре с Черноморцем. Все находятся в одинаковых условиях, ведь и Динамо, и Аякс играют на третий день. Посмотрим, как оно будет", - сказал Буряк.

Ранее "Страна" сообщала, что назван главный арбитр ответного матча плей-офф Лиги чемпионов Динамо - Аякс.