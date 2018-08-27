Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике манеру освещения своей политики со стороны российских журналистов. Так он отреагировал на обвинение некоторых СМИ в использовании новых антироссийских санкций в своих интересах. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", передает Лента.ру.

"Я, может, больше себе позволяю открыто говорить об этом. Это уже в силу моего характера. Здесь нет ничего подспудного или каких-то гадких мыслей, о которых иногда пишут, особенно в Российской Федерации, разного рода идиоты. Я их иначе не назову", - заявил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер он обрушился с критикой на сайт Лента.ру за статью о переписывании истории. Кроме того, в июне на том же ресурсе вышла статья о том, как Александр Лукашенко, якобы, использует санкционные войны между Россией и ЕС для организации контрабандных поставок в РФ и личного обогащения.

Как сообщала "Страна", Путин и Лукашенко обменялись в Сочи подарками со смыслом. Президент России получил икону ангела-хранителя. В ответ Путин вручил Лукашенко тканную картину ручной работы уральских мастеров, подчеркнув, что пейзаж на ней - "наши общие красоты".

Напомним, что президент Беларуси объяснил, почему он сменил состав правительства.