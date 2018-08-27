Цена за суточную парковку легковых автомобилей в аэропорту "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") увеличилась со 120 до 300 грн в сутки, то есть в 2,5 раза. Об этом сообщает avianews.com.

Также часовая стоянка для легковых машин подорожала с 30 до 40 грн в час. Выросла цена стоянки и для микроавтобусов и автобусов. Размещение микроавтобусов на парковке на час подорожало с 30 грн до 40 грн, а на сутки со 140 грн до 300 грн.

Для автобусов цена на часовую стоянку не изменилась, но на суточную возросла со 160 грн до 300 грн.

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко рассказал о "космических" штрафах за неправильную парковку.

Также мы сообщали, что в Киеве жители Троещины пошли в рукопашную с коммунальщиками из-за сноса парковки.