В городе Лисичанске Луганской области из-за утечки газа в неисправном котле взорвался частный дом, сильные ожоги получила 36-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Луганской области.

Фото: lg.npu.gov.ua

"Приблизительно в 5:30 в Лисичанский отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в соседнем доме по улице Волгоградская прогремел взрыв. Установлено, что при взрыве пострадала женщина, она получила ожоги второй степени (около 50%)", – говорится в сообщении.

Фото: lg.npu.gov.ua

Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. Место происшествия обследуют полицейские и специалисты ГСЧС.

Фото: lg.npu.gov.ua

"По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа из-за неисправности газового котла", – добавили в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Лисичанске прогремел взрыв в жилом доме.

Также мы писали о том, что пострадавшие при взрыве в жилом доме Лисичанска супруги находятся в тяжелом состоянии.