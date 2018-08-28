Во вторник, 28 августа, "Динамо" сыграет с "Аяксом" в решающем матче за выход в группой этап Лиги Чемпионов из плей-офф.

Игра состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало матча в 22:00. В Украине его покажет телеканал Футбол 1. Текстовую онлайн-трансляцию матча "Динамо"-"Аякс" также будет вести "Страна" с 21:00.

Первая встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу "Аякса". После игры словенский хавбек "Динамо" Беньямин Вербич заявил, что "бело-синие" разочарованы, но считают, что у них есть шанс на проход дальше.

Чтобы получить путевку в осеннюю часть Лиги Чемпионов "Динамо" нужно выиграть с разницей в два и более мяча и не пропустить в ответ.

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Напомним, что ранее стали известны прогнозы букмекеров на матч плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" - "Аякс".

Как сообщала "Страна", во вторник из-за футбола продлят работу метро Киева.