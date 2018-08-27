В понедельник, 27 августа, футболисты голландского Аякса вылетели в Киев, где 28 августа пройдет ответная игра плей-офф Лиги чемпионов с Динамо.

Фото игроков в аэропорту и на борту лайнера разместил официальный Twitter команды. Примечательно, что информацию о вылете команды в клубе сопроводили предупреждением: "Киев, мы идем!".

Фото: twitter.com/AFCAjax

После первого матча, который Динамо проиграло со счтеом 1 - 3, их задача по выходу в групповой турнир усложнилась. Киевлянам надо не только остановить реактивный Аякс, но и забить как минимум два гола, при этом не пропустив в свои.

Тренер голландцев Эрик тен Хаг взял в Киев 21 игрока. Вот состав Аякса: Онана, Лампру, Кристенсен, Вобер, Де Вит, Эйтинг, Ван Лир, Лабьяд, Мизрауи, Де Лигт, Блинд, Сирхейс, Ван де Беек, Шон, Нерес, Беккер, Де Йонг, Зиеш, Хунтелаар, Тадич, Йонсен.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что перед матчем с Аяксом, Хацкевич объяснил почему Динамо потеряло очки в игре с Черноморцем.

Также мы рассказывали, что назван главный арбитр ответного матча плей-офф Лиги чемпионов Динамо - Аякс.