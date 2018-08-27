Четыре человека пострадали в результате столкновения маршрутки и микроавтобуса. ДТП произошло в понедельник утром, 27 августа, в Славянске. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области.

"В 6:50 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в центре города. Маршрутное такси, которое двигалось по улице Центральной со стороны автовокзала, столкнулось с микроавтобусом, следовавшим по улице Шелковичной в сторону Центрального рынка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что от сильного удара маршрутка упала на бок. Телесные повреждения получили трое пассажиров маршрутки в возрасте от 26 до 65 лет. Их доставили в травматологию.

Фото: slavyansk-police.dn.ua

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