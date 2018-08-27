Из соцсети Facebook удалили основную учетную страницу известного блогера Анатолия Шария. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил сам Шарий. Позже это подтвердила его жена Ольга.

Блогер отметил, что в рамках атаки была удалена его верифицированная, т.е. подтвержденная страница в Facebook. На текущий момент она недоступна.

"Не расстраиваемся, мы все решим. Но без сомнения, следует подумать, на что сменить эту прекрасную соцсеть, которая уже мягко говоря, "за***ла", - сообщил Шарий.

Скриншот: facebook.com/Анатолий Шарий

Его супруга Ольга Шарий подтвердила, что учетная страница была удалена из соцсети без объяснения причин. Она также попросила тех, кто может, написать в Facebook по поводу произошедшего с удаленным аккаунтом - facebook.com/anatolijsharij.

Скриншот: facebook.com/bondarenkoolyaa

Блогер Макс Бужанский иронично прокомментировал произошедшее на своей странице в Facebook. Произошедшее он назвал "новым стилем в искусстве, артхуторо" - "на пятом году Революции, в рамках отчаянной борьбы за свободу слова".

Скриншот: facebook.com/maxim.buzhanskiyy

"Страна" разбиралась, к чему приведет скандал с утечкой личных данных из соцсети.

Напомним, что из Facebook можно будет удалять историю посещения сайтов.