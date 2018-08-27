В Ивано-Франковской области вблизи с. Красник (Верховинский р-н) произошел оползень, в результате которого приостановлен проезд автотранспорта к пяти селам. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Уточняется, что сообщение о происшествии поступило в областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в 19:15 воскресенья, 26 августа.

"В течение дня на территории Верховинского района отмечались осадки в виде дождя, в результате чего вблизи пос. Грузи с.Красник Верховинского района произошел обвал грунта и камней на автомобильную дорогу местного значения Ильци – Буркут протяженностью около 30 метров", - говорится в сообщении.

С целью недопущения жертв работники полиции перекрыли проезд для транспортных средств, в связи с чем приостановлено автомобильное сообщение с с.Быстрец (372 жителя), с. Дземброня (128 жителей), с.Топильче (205 жителей), с.Зеленое (796 жителей) и с.Яворник (293 жителя).

На месте происшествия в с.Красник проведено выездное заседание комиссии ТЭБ и ЧС Верховинского района с целью определения первоочередных мер по оказанию помощи населению и ликвидации последствий оползня.

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