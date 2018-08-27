Вечером вторника, 28 августа, ряд станций киевского метро изменят график работы. С 21:00 до 22:00 ст.м. "Олимпийская" работать не будет. Станция "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход; "Дворец спорта" закрывается на выход. После 23:30 также возможно введение ограничений на вход на эти станции.

Об этом сообщает пресс-служба метро Киева. КП "Киевский метрополитен" поменял расписание из-за проведение в столице ответного матча Лиги Чемпионов "Динамо" - "Аякс".

"Особый режим работы станций с 21.00 до 22.00. "Олимпийская" работать не будет; "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход; "Дворец спорта" закрывается на выход. После 23.30 возможно ограничение входа на эти станции", - говорится в понедельник, 27 августа, в сообщении, размещенном в соцсети "Фейсбук".

Вместе с тем, в этот день метро будет работать на час дольше. Последний поезд из центра Киева отправится около 01:15 ночи уже в календарную среду.

"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. С центра города – около 01:15. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенном на входе и на платформе", - напомнили в метрополитене и посоветовали планировать "долгий летний вечер".

Игра "Динамо" - "Аякс" пройдет на НСК "Олимпийский" во вторник, 28 августа. Начало матча в 22:00.

Ихображение: facebook.com/kyivmetro

Как сообщала "Страна", перед матчем с Аяксом, Хацкевич объяснил почему Динамо потеряло очки в игре с Черноморцем. "Претензия только одна - это концентрация при стандартах в защите".

Футболист киевлян Беньямин Вербич также рассказал об ошибках Динамо и пообещал исправиться на все 100% в ответном матче с "Аяксом".