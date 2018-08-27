Почти 1 500 доказательств по поводу лоббистской деятельности, в том числе в Украине, будут представлены стороной обвинения на суде в отношении бывшего политтехнолога Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщает The Washington Post.

Судебное рассмотрение уже второго дела против Манафорта начнется 17 сентября и будет касаться его политической деятельности в период с 2006 по 2017 год, в течение которого он вероятно получил $30 млн в качестве консультанта украинских политиков.

Для рассмотрения этого дела прокуроры планируют вызвать трех свидетелей, которые уже ранее выступали на суде по делу Манафорта.

Процесс должен продлиться около трех недель. Перечень доказательств был внесен в федеральный суд в Вашингтоне в пятницу, 24 августа.

Манафорту будут предъявлены обвинения в заговоре против США, отмывании средств, проведении лоббистской деятельности без соответствующей регистрации, давлении на свидетелей и предоставлении неправдивой информации.

В Вирджинии сейчас проходит еще одно судебное разбирательство против Манафорта. Суд присяжных уже признал его виновным по восьми пунктам, связанным с финансовыми махинациями.

Суд над Манафортом начался в США 31 июля. Обвинение настаивает, что Манафорт получил за свою работу десятки миллионов долларов и пытался скрыть эти доходы. Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что Манафорт заработал более $60 млн в Украине. Ранее следователи Мюллера предоставили около 300 документов по делу экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, раскрывающие детали его сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и "Партией регионов".

Ранее "Страна" сообщала, почему обвинения Манафорту ограничились Украиной.

Также мы писали о том, что присяжные признали Манафорта виновным по делам, связанным с Украиной.