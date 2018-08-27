Критика приезда президента РФ Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии является абсурдной. Об этом вице-канцлер Австрии и председатель ультраправой Партии свободы  Хайнц-Кристиан Штрахе заявил в интервью австрийскому изданию Die Presse.

По его словам, участие Путина в свадьбе является "невероятно большой честью для Австрии". "Канцлер и президент очень близки с украинским президентом Порошенко. У нас есть уровень доверия через налаживание мостов с Россией. Мы можем соединить эти обе стороны", - сказал он.

Штрахе заявил, что связанная со свадьбой критика абсурдна. Он отметил, что на такие мероприятия приглашают в том случае, если между людьми сложились теплые отношения, а у Кнайсль и Путина хорошие отношения.

Штрахе также описал Путина, с которым имел возможность пообщаться, как очень "любезного человека, который твердо стоит на земле, открытого и сердечного".

"Ажиотаж вокруг танца Кнайсль с Путиным неуместен", - добавил Штрахе. На вопрос, кого из политиков Штрахе хотел бы видеть гостем на своей свадьбе, ответил, что "своего друга вице-премьера Италии Маттео Сальвини и, возможно, венгерского премьера Виктора Орбана".

Ранее "Страна" сообщала о всех подробностях свадьбы главы МИДа Австрии, на которую приехал президент России.

Также появились фото со свадьбы главы МИД Австрии.

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