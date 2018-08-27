В Дисциплинарном комитете УЕФА завершили расследование инцидентов, которые имели место на матчах 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между московским Спартаком и греческим ПАОК (2:3, 0:0). Вердикт УЕФА таков, что оба клуба признаны виновными и понесут финансовые потери.

Так, греческая команда наказана штрафом в 22 000 евро за блокировку лестничных проходов и использование фанатами лазерной указки (форварду москвичей Куинси Промесу светили в лицо перед исполнением пенальти - Прим.Ред.).

А Спартак потеряет 31 000 евро по итогам ответной игры за то, что фанаты клуба скандировали расистские кричалки, а на стадионе в Москве были заблокированы лестничные проходы для выхода болельщиков.

Ранее "Страна" сообщала, что в УЕФА готовят санкции против ПСЖ за нарушение финансового фэйр-плей.

Также мы рассказывали, что в УЕФА показали новый мяч Лиги чемпионов - 2018/2019, выполненный в цветах киевского Динамо.