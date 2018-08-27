Шевченковский райсуд Киева перенес заседание по делу Надежды Савченко на 29 августа. Об этом сообщает "112 Украина".

Сегодня Шевченковский суд должен был избрать меру пресечения внефракционному нардепу Надежде Савченко. Уточняется, что адвокаты и прокуроры пришли в зал суда. А вот Надежда Савченко там так и не появилась. Заседание перенесли на 16:30 29 августа.

Также сегодня в 13:00 должно состояться заседание в Апелляционном суде, где планируют рассмотреть апелляционную жалобу адвокатов относительно меры пресечения. По данным телеканала, туда Надежду Савченко должны доставить на 12:00.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в Верховной Раде и правительственном квартале Киева. А генпрокурор Юрий Луценко заявил, что располагает всеми доказательствами того, что Савченко планировала вооруженный государственный переворот, который привел бы к массовым жертвам среди мирного населения.

Ранее "Страна" писала о том, что Савченко обвинила полицейского в насилии над ее сестрой и матерью на заседании суда.

Также мы сообщали, что Надежда Савченко назвала картиной сюрреализма выдвинутые против нее обвинения.