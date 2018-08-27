Супрун рассказала, как защитить спины детей от тяжелых школьных рюкзаков
Накануне начала нового учебного года в Минздраве дали несколько советов, как защитить спины школьников от тяжелых рюкзаков. Рекомендации, разработанные вместе с врачом-нейрохирургом Вадимом Ильяшенко опубликованы на странице и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун. По ее словам, "они помогут вовремя обратить внимание на проблему и защитить спины детей. Ведь во время учебного процесса нагрузка должна быть на мозг, а не на спину".
- Организуйте размещения предметов в рюкзаке таким образом, чтобы наиболее тяжелые были внизу, ближе к центру и к спине. Так, например, в отделении, которое прилегает к спине ребенка, должны размещаться книги. Это минимизирует риски травмы спины.
- Поощряйте ребенка рассказывать о любом дискомфорте, боли, онемении или других ощущениях в спине, шее, руках или ногах, возникающих при ношении рюкзака. Не ждите, когда ребенок сам сообщит, - очень часто дети воспринимают дискомфорт как должное.
- Следите, чтобы ребенок всегда использовал две лямки рюкзака: равномерное распределение веса убережет от искривления позвоночника. Для профилактики проблем со спиной плотно затягивайте лямки, чтобы рюкзак прилегал к спине по всей длине.
- Следите за тем, как ваш ребенок одевает и снимает рюкзак. Важно, чтобы школьник делал это без труда. При необходимости отрегулируйте длину лямок.
- Следите, чтобы ребенок не наклонялся вперед для компенсации веса рюкзака. Если вам кажется, что рюкзак тяжеловат для ребенка, уберите несколько учебников из рюкзака и пусть ребенок несет их в руках (это облегчит нагрузку на спину). Если вес рюкзака является чрезмерным и проблема остается, приобретите второй комплект книг: один - для дома, другой - для школы.
- Не игнорируйте любые болевые ощущения в спине детей и подростков.
- Поощряйте ребенка не носить рюкзак без необходимости и снимать его при каждой возможности.
- Поощряйте школьника носить в рюкзаке только необходимые вещи.
- Если ребенку нужно что-то поднять с пола, не снимая рюкзак, безопасная поза - это приседания, а не наклоняясь.
Фото: facebook.com
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