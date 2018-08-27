Накануне начала нового учебного года в Минздраве дали несколько советов, как защитить спины школьников от тяжелых рюкзаков. Рекомендации, разработанные вместе с врачом-нейрохирургом Вадимом Ильяшенко опубликованы на странице и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун. По ее словам, "они помогут вовремя обратить внимание на проблему и защитить спины детей. Ведь во время учебного процесса нагрузка должна быть на мозг, а не на спину".

Организуйте размещения предметов в рюкзаке таким образом, чтобы наиболее тяжелые были внизу, ближе к центру и к спине. Так, например, в отделении, которое прилегает к спине ребенка, должны размещаться книги. Это минимизирует риски травмы спины.

Поощряйте ребенка рассказывать о любом дискомфорте, боли, онемении или других ощущениях в спине, шее, руках или ногах, возникающих при ношении рюкзака. Не ждите, когда ребенок сам сообщит, - очень часто дети воспринимают дискомфорт как должное.

Следите, чтобы ребенок всегда использовал две лямки рюкзака: равномерное распределение веса убережет от искривления позвоночника. Для профилактики проблем со спиной плотно затягивайте лямки, чтобы рюкзак прилегал к спине по всей длине.

Следите за тем, как ваш ребенок одевает и снимает рюкзак. Важно, чтобы школьник делал это без труда. При необходимости отрегулируйте длину лямок.

Следите, чтобы ребенок не наклонялся вперед для компенсации веса рюкзака. Если вам кажется, что рюкзак тяжеловат для ребенка, уберите несколько учебников из рюкзака и пусть ребенок несет их в руках (это облегчит нагрузку на спину). Если вес рюкзака является чрезмерным и проблема остается, приобретите второй комплект книг: один - для дома, другой - для школы.

Не игнорируйте любые болевые ощущения в спине детей и подростков.

Поощряйте ребенка не носить рюкзак без необходимости и снимать его при каждой возможности.

Поощряйте школьника носить в рюкзаке только необходимые вещи.

Если ребенку нужно что-то поднять с пола, не снимая рюкзак, безопасная поза - это приседания, а не наклоняясь.

Фото: facebook.com

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