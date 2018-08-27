В чемпионате Украины по футболу, в эти выходные, прошли заключительные матчи 6-го тура. По их итогам в УПЛ назвали лучшего игрока Премьер-лиги. Им стал нападающий Шахтера Жуниор Мораес, который этим летом перешел в команду из Динамо.

О результатах голосования экспертного совета сообщает официальный сайт УПЛ.

Большинство респондентов экспертного совета отдали свои голоса за бразильского форварда, который на два балла опередил полузащитника Александрии Евгения Банаду.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганок, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Напомним, что в матче 6-го тура против Олимпика Мораес оформил хет-трик.

Ранее "Страна" сообщала, что перед матчем с Аяксом, Хацкевич объяснил почему Динамо потеряло очки в игре с Черноморцем.





