Лучшим форвардом 6 тура в УПЛ назвали экс-форварда Динамо, перешедшего в Шахтер
В чемпионате Украины по футболу, в эти выходные, прошли заключительные матчи 6-го тура. По их итогам в УПЛ назвали лучшего игрока Премьер-лиги. Им стал нападающий Шахтера Жуниор Мораес, который этим летом перешел в команду из Динамо.
О результатах голосования экспертного совета сообщает официальный сайт УПЛ.
Большинство респондентов экспертного совета отдали свои голоса за бразильского форварда, который на два балла опередил полузащитника Александрии Евгения Банаду.
В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганок, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Напомним, что в матче 6-го тура против Олимпика Мораес оформил хет-трик.
Ранее "Страна" сообщала, что перед матчем с Аяксом, Хацкевич объяснил почему Динамо потеряло очки в игре с Черноморцем.