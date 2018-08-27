Клиент почтового оператора "Новая почта", получив отправленную к нему посылку, обратил внимание на нецензурное слово в написанном на бланке получателя ФИО. Бранное слово указали в разделе отчество.

Об этом сам Влад Коган рассказал в Facebook. Посылка с данными получателя на имя "Коган Влад Ху*отчество" была отправлена из Кривого Рога.

"У кого есть друзья в Новой Почте Руководство. Перешлите этим клоунам", - написал он. В комментариях пользователи соцсети высказали разные версии о причинах произошедшего.

Фото: facebook.com/vlad.kogan.9

Пользователи допустили, что нецензурные данные кроме оператора "Новой почты" мог добавить и отправитель при оформлении отправки посылки в отделении или через мобильное приложение.

Однако, по словам "пострадавшего", отправителя посылки - женщину 65 лет, он знает лично. Она - его родственница.

Фото: facebook.com/vlad.kogan.9

В Новой почте уже отреагировали на инцидент и заявили, что разберутся.

Фото: facebook.com/vlad.kogan.9

Один из пользователей - Андрей Борутский в комментариях отметил, что предпочитает указывать при отправке в "Новой почте" только имя и фамилию. Однако, операторы часто просят называть и отчество.

По мнению Борутского, если клиент отчество все же не называет, то аналогичная нецензурная ситуация может повториться

"У меня тоже добивались (в Новой почте - Прим.Ред.) "как отчество". Говорю, я не люблю этих конструкций - просто имя и фамилия. "Нет, нам надо обязательно". Ну, таки продиктовал. А если бы нет, то вижу у нас с тобой мог бы быть один отец)", - написал он Когану.

По открытым данным, посылка была получена в Киеве и отправлена из Кривого Рога. Время получения: 19.08.2018 в 14:18:31.

Фото: facebook.com/vlad.kogan.9

Как сообщала "Страна", в "Новой почте" сообщили о сгоревших в Мукачево посылках и рассказали, что будет дальше.

Отметим, что украинец торговал контрабандными стволами из Европы с доставкой через почту.