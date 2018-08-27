В ночь на понедельник, 27 августа, в селе Нестеровка Черкасской области произошло ДТП. В результате столкновения авто BMW и грузовика МАН погиб гражданин Латвии, который был пассажиром легковой машины. Ее пострадавший водитель госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Черкасской области. Трагедия произошла в 2:04 понедельника на 176-м километре автодороги Киев – Одесса.

"В результате столкновения пассажир одного из автомобилей, BMW, гражданин Латвии погиб на месте происшествия, а водитель с травмами различной степени тяжести после предоставления ему неотложной медицинской помощи был срочно госпитализирован в Маньковскую центральную районную больницу", - указано в опубликованном сообщении.

На месте ДТП работали дежурные караулы Маньковской и Жашковской пожарно-спасательных частей, которые с помощью инженерного оборудования деблокировали из салона поврежденного автомобиля тело погибшего и предотвратили возгорание разлитого топлива на месте происшествия.

Фото: ck.dsns.gov.ua

Видео: youtube.com/Управління ДСНС у Черкаській області

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