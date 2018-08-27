Несмотря на то, что за окном - последняя неделя лета, синоптик Наталья Диденко заверяет украинцев, что солнца и жары еще будет достаточно. На востоке, и в большинстве центральных и северных областей ожидается до + 33 градусов. А вот на западе Украины из-за кратковременных дождей дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +24 градусов. А ночью кое-где в Карпатах похолодает до +7.

"Завтра - Успение и начало молодого бабьего лета. 28 августа на юге Украины, в восточной части, в большинстве центральных и северных областей будет солнечно и очень тепло, + 27 + 33 градуса. Западные области попадут под влияние атмосферного фронта - кратковременные дожди, грозы, дневная максимальная температура воздуха в пределах + 18 + 24 градуса. Прохладно. Кто в Карпатах или кто в Карпаты - уже стоит иметь какие-то "флисы" и даже легкую пуховую куртку. Потому что в горах местами вечером, утром и ночью +7 +11 градусов! В Киеве завтра еще без осадков и +29 градусов. А вот в среду в столице похолодает до + 22 + 24 градусов и пройдет дождь. Однако в дальнейшем снова потеплеет", - сообщила Наталья Диденко на своей странице в соцсети.





Скриншот: facebook.com/Наталка Діденко

Ранее "Страна" писала о том, что украинцев предупредили о негативном влиянии погоды на самочувствие с 27 августа.

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