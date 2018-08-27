В субботу, 25 августа, в шестом туре чемпионата Украины, киевские динамовцы сыграли вничью с Черноморцем (1 - 1), причем ответный гол "бело-синие" пропустили на 89 минуте. Таким образом, донецкий Шахтер сократил отставание от Киева до одного очка, а динамовцы подходят к важному поединку в Лиге чемпионов против Аякса не в самом радужном настроении. Эта игра пройдет, завтра, 28 августа, в Киеве.

Главный тренер Динамо, Александр Хацкевич рассказал об игре с одесситами и прокомментировал первую потерю очков своей команды в чемпионате Украины.

"Потеряли два очка. Понятно, что Черноморец закрылся - они выбрали такую ​​тактику. Качество поля не позволяло нам как-то быстро комбинировать.

Простые навесы в штрафную... Не было форварда у нас, который там мог бы побороться, выиграть верховые, поэтому старались обострить атаки проникающими передачами в центральную зону. Моментов много не создали, но гол забили.

По отношению игроков к работе у меня претензия только одна - это концентрация при стандартах в защите. У нас есть футболисты, которые отвечают за игроков персонально, но мы разберемся с этим сами. По тому, как складывалась игра - ничего не предвещало беды", - заявил Хацкевич, передает официальный сайт Динамо.

- Шапаренко долго не попадал в заявку. Скажите, пожалуйста, почему так происходило?

- У нас на его позиции очень хорошая конкуренция. Есть футболисты, которые на сегодняшний момент у нас выглядят лучше.

- Вы бы изменили состав, если бы могли повернуть время вспять?

- Не так давно мы играли в Амстердаме. Через два дня снова играем здесь - ротация была необходима, у нас во вторник еще одна очень важная игра. Только в одном моменте не доработали, но в целом ребята делали все, что могли на футбольном поле.



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