В воскресенье, 26 августа, в нежилом помещении в районе площади Героев Небесной Сотни в Харькове произошел конфликт со стрельбой. В результате пострадал 45-летний мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативные группы отдела полиции и патрульные. Начальник районной полиции ввел оперативный план "Гром", в ходе которого сотрудники Основянского отдела полиции вместе с патрульными задержали подозреваемого - 42-летнего харьковчанина. При себе он имел травматический пистолет "Форт-12", который, по его словам он нашел на улице.

Также в отдел полиции были доставлены 3 человека, которые находились в здании.

По предварительным данным, между тремя мужчинами, которые находились в нежилом помещении, и прохожим произошел конфликт. В результате один из участников конфликта достал пистолет и открыл огонь по обидчику.

"45-летний гражданин получил телесные повреждения в виде рваной раны щеки. После получения медицинской помощи он отказался от госпитализации", - уточнили в полиции.

По данному факту открыли уголовное производство ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и содержится под стражей.

Фото: hk.npu.gov.ua

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