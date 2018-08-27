Под Ивано-Франковском автомобиль упал в реку, водолазы ищут пропавшего пассажира
В Косовском районе Ивано-Франковской области автомобиль ЛуАЗ упал в реку Лючка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области.
Информация о происшествии поступила спасателям в 23:59 воскресенья, 26 августа.
"Житель села Стопчатов, переезжая через реку Лючка, допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок. На месте происшествия пассажир, 1959 года рождения, житель Стопчатова, самостоятельно выбрался из кузова автомобиля, а водителя зажало в салоне", - уточнили в пресс-службе ГСЧС.
В 00:04, 27 августа, к месту чрезвычайного происшествия прибыли спасатели в составе трех человек и 1 единицы техники, которые извлекли водителя из автомобиля ЛуАЗ
"Работники скорой медицинской помощи на месте происшествия осмотрели пострадавших и оказали им медицинскую помощь, от дальнейшей госпитализации пострадавшие отказались", - уточнили спасатели.
Спасатели также достали автомобиль из реки Лючка на берег.
Однако, в 00:30 к спасателям поступила дополнительная информация о том, что в салоне автомобиля мог находиться еще один пассажир. Его место нахождения неизвестно, а мобильный телефон отключен.
По состоянию на 02:00 работники ГСЧС провели визуальное обследование около 2 км берегов и поверхности русла реки Лючка вниз по течению от места чрезвычайного происшествия, но потерпевшего не обнаружили.
По состоянию на 06:00 понедельника, 27 августа, местонахождение мужчины, жителя села Стопчатов, не установлено.
"На 27 августа на месте чрезвычайного происшествия запланирована работа водолазов", - заявили в ГСЧС.
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