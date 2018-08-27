Синоптики обещают резкое похолодание и дождь в середине недели в Киеве. При этом, в День знаний 1 сентября, осадков не будет и немного потеплеет. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 27 августа по 3 сентября.

Укргидрометцентр прогнозирует резкое похолодание со среды: до +22 днем. Оно придет после двух грозовых дней - во вторник и среду. В понедельник еще обещают жаркую погоду до +32 днем и переменную облачность без осадков. Во вторник воздух прогреется до +29, дождь. Среда станет самым холодным днем недели: до +22, дождь. С четверга вновь установится сухая погода, днем +24...+26.

По данным сайта Sinoptik.ua, первые дна дня недели будет еще по-летнему жарко: до +29...+30. Без осадков. В среду пойдет дождь и похолодает до +23 днем. Затем Киев вновь ожидает сухая погода, днем до +26. В субботу, 1 сентября, ресурс обещает переменную облачность без осадков. Днем +26, ночью +17.

Сайт Gismeteо считает, что похолодание будет кратковременным, а на выходных вновь вернется лето. В понедельник-вторник обещают солнце и до +28...+29 днем. В среду - грозу и до +21 днем. В четверг, и далее, без осадков, днем +22. В пятницу воздух прогреется уже до +25. В субботу, 1 сентября, ясная погода, термометры покажут +27 в полдень и около +16 ранним утром.

Ресурс Мeteoprog.ua обещает жаркое начало недели до +28...+30. В среду похолодает до +23, пойдет дождь. 30 и 31 августа без осадков, до +25...+26. На День знаний, возможно, будет пасмурно, воздух прогреется до +26. В воскресенье, по данным этот сайта, пойдет дождь. Дневная температура +25.

Сайт Weather.com сообщает, что 27 и 28 августа в Киеве будет без осадков, днем до +30...+31. В среду пойдет дождь и похолодает до +24...+25. С пятницы температура поднимется до +27...+28. Погода 1 сентября будет облачной с прояснениями (без осадков). Днем до +28.

Напомним, что ранее мы писали, сколько стоит собрать ребенка в школу.

А также, что появился антирейтинг школ Киева по результатам ВНО.