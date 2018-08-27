В Национальном банке Украины (НБУ) не исключили как укрепления гривны, так и продолжения ее девальвации. При этом о курсе доллара в 40 грн речь не идет.

Об этом заявил директор департамента открытых рынков Национального банка Сергей Пономаренко, передают Украинские новости.

По его словам, колебания на валютном рынке были ранее и будут продолжаться в будущем. Так он прокомментировал девальвацию гривны на межбанковском валютном рынке Украины.

"Колебания на валютном рынке будут происходить и далее. Необходимо понимать, что это колебания не только в одну сторону. В начале года гривна укреплялась, сейчас она слабеет. В дальнейшем она будет и девальвировать, и укрепляться. Мы в дальнейшем будем принимать и участие в торгах, и обеспечивать плавные колебания на валютном рынке. То есть ни о каких 40 UAH/USD речь не идет", - сказал он.

С начала года курс гривны на межбанке укрепился на 0,8% с 28,07 UAH/USD до 27,85 UAH/USD.

"Страна" разбиралась, что будет с курсом доллара после Дня независимости. С 27 августа безналичный курс доллар может снова пойти вверх.

Напомним, что Минфин тестирует госдолг по курсу 36 грн/$.