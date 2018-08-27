Вьетнам требует компенсацию от производителя гербицидов, который американцы распыляли во время войны
Власти Вьетнама потребовали компенсации от компании Monsanto, которая поставляла армии США гербициды во время Вьетнамской войны. Об этом пишет Медуза.
В МИД страны заявили, что рассматривают как прецедент недавнее решение суда в Калифорнии о компенсации американцу Дуэйну Джонсону, утверждавшему, что из-за пестицида Monsanto он заболел раком.
"Это решение является прецедентом, который опровергает предыдущие заявления о том, что гербициды, сделанные Monsanto и другими химическими корпорациями в США и использовавшиеся американской армией во время войны, безвредны", - заявил представитель МИД Вьетнама.
Калифорнийские присяжные присудили Джонсону 289 миллионов долларов компенсации, согласившись с его утверждением, что содержащий глифосат пестицид Roundup стал причиной его онкологического заболевания. Это первое решение по иску такого рода - в США их подано более пяти тысяч.
Во время Вьетнамской войны Monsanto поставляла в американскую армию синтетический гербицид агент "оранж". Он использовался для уничтожения растительности в стране, чтобы помешать бойцам Северного Вьетнама укрываться в тропических лесах и выращивать пищу. За десять лет было распылено около 45 миллионов литров агента "оранж". В веществе содержался токсичный диоксин, который впоследствии стал причиной массовых врожденных заболеваний у местного населения.
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