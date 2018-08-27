Власти Вьетнама потребовали компенсации от компании Monsanto, которая поставляла армии США гербициды во время Вьетнамской войны. Об этом пишет Медуза.

В МИД страны заявили, что рассматривают как прецедент недавнее решение суда в Калифорнии о компенсации американцу Дуэйну Джонсону, утверждавшему, что из-за пестицида Monsanto он заболел раком.

"Это решение является прецедентом, который опровергает предыдущие заявления о том, что гербициды, сделанные Monsanto и другими химическими корпорациями в США и использовавшиеся американской армией во время войны, безвредны", - заявил представитель МИД Вьетнама.

Калифорнийские присяжные присудили Джонсону 289 миллионов долларов компенсации, согласившись с его утверждением, что содержащий глифосат пестицид Roundup стал причиной его онкологического заболевания. Это первое решение по иску такого рода - в США их подано более пяти тысяч.

Во время Вьетнамской войны Monsanto поставляла в американскую армию синтетический гербицид агент "оранж". Он использовался для уничтожения растительности в стране, чтобы помешать бойцам Северного Вьетнама укрываться в тропических лесах и выращивать пищу. За десять лет было распылено около 45 миллионов литров агента "оранж". В веществе содержался токсичный диоксин, который впоследствии стал причиной массовых врожденных заболеваний у местного населения.

Ранее "Страна" писала о том, что пограничники задержали нелегалов из Вьетнама и Бангладеш, которые маскировались под болельщиков.

Также мы сообщали, что мошенники привезли нелегалов из Вьетнама в Одессу, выдав ее за Париж.