Павел Климкин, который вчера побывал в прифронтовой Авдеевке, стал объектом интереса в Сети. И опять из-за своего гардероба. На министре, который на Донбассе был одет в стиле casual, заметили джинсы, с которыми явно что-то не то.

Такие складки появляются, если вещь человеку не по размеру. Видно, что штаны министру явно великоваты.

О том, что Павел Климкин носит джинсы не по размеру, уже говорили в соцсетях. В прошлом году на Facebook МИД Украины появилось фото, на котором видно, что брюки министра подвернуты в несколько раз.

Впрочем, у главы украинской дипломатии проблемы не только с джинсами. Его деловой костюм тоже вызывает много вопросов.

На одной из встреч министров стран Нормандской четверки, Павел Климкин обратил на себя внимание своим пиджаком, который резко контрастировал с одеждой стоящих рядом дипломатов из России, Германии и Франции.

Очередной ляп одежды Климкина стали традиционно обсуждать в соцсетях.

"Интересно, это Климкин так решил гаранта поддержать или ему просто мама штаны на вырост купила?", - задается вопросом блогер Денис Гороховский, который намекает на вечно мятую одежду Петра Порошенко.

О том, что Климкин уже превзошел своего шефа в странности своей одежды, пишет и политолог Олег Волошин.

"Прежде, чем смеяться над неопрятностью внешнего вида Порошенко, следует вспомнить, что отныне каноны протокола в его дипломатической команде ушли ещё намного дальше. Петр Алексеевич скромный консерватор".

"Впечатление, будто джинсы со старшего по должности снял", - предполагает политолог Сергей Быков.

"А кому написать, чтобы попросить отправить министра в командировку за границу, чтобы министр пошёл в магазин и купил джинсы 32й длины, чтобы не выглядел, как за братом донашивающий", - спрашивает журналист Василий Апасов.

"Когда ты глава МИД и одел на работу джинсы жены, но они оказались слишком длинными - и ты выкручивался как мог", - троллит министра политолог Дмитрий Корнейчук.