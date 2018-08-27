В США четыре человека погибли в результате крушения самолета с военными парашютистами. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел на востоке штата Джорджия. В самолете находились пять человек, среди которых был 31-летний военный инструктор Александр Бахритцевич родом из Беларуси.

Согласно имеющейся информации, из-за падения самолета на летное поле аэродрома, находящегося недалеко от города Свайнсборо, погибли четыре человека, один был доставлен в больницу. Причины произошедшего пока установить не удалось.

Ранее "Страна" писала о том, что во Франции чемпион по боксу предотвратил захват самолета и спас 200 человек.

Также мы сообщали, что появилось видео крушения самолета в ЮАР, которое снял пассажир, сумевший выжить.