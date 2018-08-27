Ранним утром, в понедельник, 27 августа, в День Независимости Молдовы, полиция силой разогнала манифестантов, которые всю ночь провели в палатках у памятника Стефану Великому в центре Кишинева.

Об этом передает Интерфакс - Украина.

По словам манифестантов, ночь прошла спокойно. Но в 05:30 подъехали автобусы с сотнями полицейских. Вначале, через громкоговорители манифестантов убеждали освободить сквер перед памятником Стефану Великому. Когда они отказались покинуть сквер, полиция насильно эвакуировала протестующих. По отношению к ним применили силу, несколько пострадавших обратились за помощью к медикам. Среди манифестантов, которые были у памятника - председатель партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе и лидер Партии "Действие и солидарность" Майя Санду, которых также эвакуировали с площади.

В центре Кишинева, также были перекрыты для движения транспорта все центральные улицы города. Усиленные кордоны полицейских при полном снаряжении, в касках и с дубинками, установили кордоны по всему периметру центральной площади, а также вокруг памятника Стефану Великому. Они никого не пускают возлагать цветы к памятнику, дожидаясь руководства Молдовы. Руководители республики, согласно программе празднования Дня независимости, будут возлагать цветы в 09:30 (по Киеву).

В центре Кишинева, через громкоговорители, глава главного управления общественной безопасности генерального инспектората полиции Мариан Максиан призывает людей к общественному порядку, объясняя, что действия правоохранительных органов направлены на обеспечение безопасности в центре города. Он ссылается на распоряжение и.о. мэра Кишинева Руслана Кодряну.

Напомним, что в воскресенье, 26 августа в Кишиневе началась массовая акция протеста правой оппозиции. В течение всего дня тысячи манифестантов проводили марш по центральным улицам Кишинева, а затем - митинг протеста. В принятой резолюции они потребовали отставки правительства и проведения парламентских выборов по прежней - пропорциональной - системе. Несколько сот манифестантов остались ночевать у памятника Штефану чел Маре, чтобы утром, в День Независимости, встретить руководителей страны, депутатов и министров, которые придут возлагать цветы к памятнику молдавскому господарю.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Молдовы боится, что уличный хаос попадет в парламент.