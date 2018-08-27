В воскресенье вечером, 26 августа, вооруженные сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) прибыли в Балтимор (штат Мэриленд) в дом отца Дэвида Катца, который устроил стрельбу в Джексонвилле (штат Флорида). Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя ФБР.

Сотрудники бюро зашли в дом отца 24-летнего Катца в бронежилетах. Другие подробности пока не уточняются, продолжается расследование инцидента.

По данным полиции Джексонвилла, в воскресенье 24-летний Дэвид Катц из Балтимора (штат Мэриленд) открыл огонь на территории рыночно-развлекательного комплекса Jacksonville Landing. Два человека погибли, еще 11 получили ранения и травмы. Стрелявший покончил с собой.

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