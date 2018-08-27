Протестующие в Кишиневе провели первую ночь на центральной площади в палатках, а президент Молдовы Игорь Додон выступил с осуждением этой акции. Об этом он написал у себя в Facebook.

"То, что сделали партии на площади Великого Национального собрания - это позор для демократии, и очень грустно, что это происходит накануне Дня независимости. Никто не имеет морального права использовать людей для маневров в своих политических интересах", - написал Додон.

Фото: facebook.com/dodon.igor

По словам президента Молдовы, "очень опасно", что вся эта ненависть и хаос с улиц может попасть в парламент.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Кишиневе протестующие разбили палатки, чтобы ночевать под парламентом Молдовы.