Два украинских военнослужащих погибли и еще двое получили ранения в боевых действиях на Донбассе в течение прошедших суток, 26 августа. Об этом сообщается в сводке Операции объединенных сил в Facebook.

Уточняется, что в районе проведения ООС ситуация была напряженной, однако контролируемой.

"Оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Южное, Новотроицкое, Гнутово, Лебединское, Водяное, Широкино.

В районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Гнутово, Водяное оккупанты провели 5 обстрелов позиций Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов и ствольной артиллерии", - говорится в сообщении и уточняется, что при обострении ситуации подразделения ООС открывали огонь для подавления огневых средств противника.

"Также вчера в результате подрыва на минно-взрывном устройстве во время выполнения боевого задания один военнослужащий получил ранения и еще один - боевую травму по личной неосторожности вследствие срабатывания взрывного устройства", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

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