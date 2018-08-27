Вчера, 26 августа, в села Оженин Острожского района Ровенской области произошла трагедия. Здесь вспыхнул частный дом, и в огне погибли двое маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"В 19:23 в Службу спасения Ровенской области по номеру "101" поступило сообщение о пожаре в частном хозяйстве села Оженин Острожского района. К месту вызова немедленно были направлены два дежурных отделения пожарных 17-й государственной пожарно-спасательной части города Острога.

Прибыв по указанному адресу спасатели установили, что пожар возник в одноэтажном, кирпичном доме хозяйственной постройки. На момент прибытия спасательных подразделений, деревянные крыша и перекрытия дома от сильного пламени обвалились. Во время тушения и разбора конструкций, бойцы ГСЧС обнаружили тела двух малолетних детей - мальчика 2011 рождения и девочки 2012 рождения (двоюродные брат и сестра).

В 20:11 пожар удалось локализовать, а в 21:14 полностью ликвидировать. Огнем уничтожена крыша хозяйственной постройки размером 15х5 м, тридцать квадратных метров перекрытия, вещи домашнего обихода, две тонны сена", - уточнили в пресс-службе.

К тушению пожара были привлечены две единицы техники ДСНС и 10 человек личного состава спасателей. Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео последствий пожара на "Новой Почте" в Мукачево, снятое с воздуха.

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