В Днепре семья с двумя детьми, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, оказалась под колесами маршрутки. Инцидент произошел около 19:00 26 августа на перекрестке улицы Шмидта и проспекта Дмитрия Яворницкого. В ДТП пострадали грудной ребенок, который находился в коляске, и 5-летний мальчик. Об этом сообщает Информатор.

"По словам очевидцев, маршрутка ехала на запрещающий сигнал светофора, когда оставалось еще целых 15 секунд. Почему-то начала ехать прямо на людей, которые переходили дорогу на зеленый, и сбила семью с коляской. Пострадали двое детей - 6-месячная девочка и 5-летний мальчик. Скорая помощь забрала пострадавших в больницу на Космической. У девочки, которая была в коляске, - ссадины и ушибы, а вот у мальчика более серьезные повреждения. Водитель маршрутки сказал, что он будто бы устал", - рассказала капрал патрульной полиции Любовь Вусатюк.

"На зеленый сигнал дорогу переходили мы с женой и трое детей. Маршрутка ехала по проспекту во втором ряду и собиралась поворачивать направо, на улицу Шмидта. Переехала коляску с грудным ребенком, еще один ребенок попал под колеса. Мальчику сделают рентген, так как у него повреждены ноги и другие травмы, это сейчас уточняется в больнице", - рассказал отец пострадавших детей Андрей.

Водитель маршрутки находился в шоковом состоянии и комментировать ситуацию отказался. На место приехал следователь для выяснения всех обстоятельств ДТП.

Фото: dp.informator.ua

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